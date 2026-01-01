حريق يدمر كنيسة في أمستردام ليلة رأس السنة

ابوظبي - سيف اليزيد - شب حريق ليلة رأس السنة في كنيسة "فوندل" في وسط مدينة أمستردام في هولندا، ما أسفر عن تدميرها إلى حد كبير.

وأفادت السلطات الأمنية، اليوم الخميس أول أيام العام الجديد، بانهيار برج الكنيسة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 50 مترا، إضافة إلى سقفها.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم الخميس. ولم تسجل أي إصابات جراء الحريق.

وأُخلي عدد كبير من الشقق السكنية المجاورة للكنيسة، فيما انقطعت الكهرباء مؤقتا عن نحو 90 منزلا، وساهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وتطاير الشرر.