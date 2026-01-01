نجاح باهر يشهد اختتام مهرجان المأكولات الشعبية في القطيف بحضور كبير ومتميز

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 07:10 مساءً - اختتمت الفعاليات الخاصة بمهرجان المأكولات الشعبية في القطيف بنجاح استثنائي، حيث أقيم المهرجان في مشروع الرامس بالعوامية خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر 2025م، مقدماً تجربة ثقافية فريدة لتسليط الضوء على فنون الطهي والتراث الغذائي المحلي، في أجواء عائلية حيوية جذبت أنظار الزوار.

حضور جماهيري لافت

شهد المهرجان تجمعاً لأكثر من ستة آلاف زائر خلال أيامه العشرة، حيث تم تنظيم ستة أجنحة متخصصة قدمت أكثر من 8600 طبق من المأكولات والمشروبات السعودية، بالإضافة إلى خمسة عروض طهي حي على يد مختصين محليين أضفوا طابعاً احترافياً على الحدث.

فعاليات متنوعة

تميز المهرجان بتقديم فعاليات ثقافية وتفاعلية، شملت جناحاً للطفل وأركاناً لتجربة المأكولات الشعبية، مما أسهم في تعزيز تفاعل الزوار. كما شهدت الفعاليات تقديم مشروبات مبتكرة تسلط الضوء على محاصيل المملكة، مما أضفى تنوعاً على تجربة الزوار.

دعم للمواهب الوطنية

نجح مهرجان المأكولات الشعبية في تحقيق أهدافه الثقافية، إذ ساهم في إبراز تنوع المطبخ السعودي وتعزيز حضور ثقافة الطهي كجزء من الهوية الوطنية. كما دعم جهود هيئة فنون الطهي في الحفاظ على التراث الغذائي وتقديمه بأسلوب حديث، مما يساهم في إثراء المشهد الثقافي في المملكة.

الرؤية المستقبلية

يطمح المنظمون من خلال هذه الفعاليات إلى تطوير المواهب الوطنية وتزويد الطهاة الشباب بخبرات مستمرة، ليكونوا قادرين على المنافسة محلياً ودولياً. يشكل هذا المهرجان خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة الطهي السعودي وتعريف العالم بالتراث الغني الذي تحمله المملكة.