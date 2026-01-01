دراما رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل على كلاي

يواجه الفنان أحمد العوضي تحديات كثيرة من خلال مسلسل “على كلاي” الذى ينافس به فى رمضان المقبل، والذى يشهد أول تعاون بينه وبين الفنانة درة، حيث يسعي الى تحقيق مزيد من النجاح بعد النجاحات السابقة.

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.

كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

تجسد درة شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، التي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تُعد من أبرز محطاتها الدرامية المنتظرة خلال الموسم.

ويجسد محمد ثروت، خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى “جلال”، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، حيث يبتعد من خلالها عن الكوميديا، ويقدم دورًا دراميًا يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة، من المتوقع أن تشكل مفاجأة قوية للجمهور.

وأكد ثروت ، أن مشاركته في “علي كلاي” تمثل تجربة فنية خاصة بالنسبة له، خاصة أن الشخصية مكتوبة بشكل مختلف وتحمل مساحة تمثيلية جديدة، مشيرًا إلى أنه تحمس للدور منذ قراءة السيناريو.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، واصفًا إياه بأحد النجوم المميزين أصحاب الحضور القوي، مؤكدًا أن العمل معه داخل كواليس المسلسل يسوده الانسجام والاحترافية.

ووصف محمد ثروت أحمد العوضي “الصاحب الجدع”، مضيفًا: “ودايمًا بنراجع مع بعض المشاهد قبل التصوير وبنجتمع مع محمد عبد السلام قبل كل مشهد عشان نبقى متفقين على كل حاجة وهو مجتهد ومركز في شغله جداً”.

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.

