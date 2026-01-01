البرهان من القصر الجمهوري: النصر قادم في معركة الكرامة

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد، مؤكداً ثقته الكاملة في انتصار الشعب في “معركة الكرامة الوجودية”.

وفي كلمة وجهها من داخل القصر الجمهوري بالخرطوم، حيا البرهان تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة لها، واصفاً إياها بمعركة الاستقلال من البطش والهمجية والاستعمار في ثوبه الجديد.

وقال البرهان: “نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم، وأن النصر سيكون حليف الشعب السوداني”، مشدداً على أن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر، وكل من جرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق آماله في هذه الأرض.

كما أشاد رئيس مجلس السيادة بالقوى السياسية المؤمنة بقضية الوطن ووقفتها إلى جانب الشعب والقوات المسلحة، مؤكداً أن أبواب المصالحة الوطنية مازالت مشرعة، وأن “كل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق نحن نرحب به”.

وأضاف: “سنعمل جاهدين لنؤسس لدولة الوطن والمواطنة، ونحقق أمنيات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة”، مشدداً على وقوف القوات المسلحة مع الشعب وثورته “في كل حركاته وسكناته” حتى تحقيق تطلعاته.

واستذكر البرهان تاريخ السودان، قائلاً إن الشعب السوداني صنع التاريخ في القصر الجمهوري عام 1885 و1956، وأنه يصنعه مجدداً حتى تنهض الأمة، معبراً عن أمله في أن يجتمع السودانيون مرة أخرى في المكان ذاته للاحتفال بطرد التمرد والخونة والمرجفين من البلاد.

واختتم البرهان كلمته بدعاء للشهداء والجرحى، وتأكيد على النصر المبين بإذن الله.