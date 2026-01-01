والي القضارف يمتدح الأدوار الكبيرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم النازحين

امتدح والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن الأدوار الكبيرة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم النازحين القادمين من مناطق بابنوسة وهجليج بولاية غرب كردفان والذي شمل مواد غذائية ومبالغ نقدية للاسر النازحة، بجانب دعمها لشريحة صغار المزارعين بمحليتي المفازة والرهد . وطالب الوالي لدى لقائه بمكتبه الاربعاء بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور مستشار الوالى لشئون اللاجئين والنازحين والمنظمات دكتور حمد الجزولي مروءة ومفوض العون الإنساني بالولاية الدكتورة زهرة ميرغني، طالب المنظمة بفتح مكتب لها بالقضارف لتوسيع نشاطها بالولاية. من جانبه عبر وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره لحكومة القضارف على تعاونها وتسهيل عمل المنظمة بالولاية الأمر الذي مكنها من تقديم خدماتها للمستهدفين، ووعد بالاستمرار في تقديم الدعم للولاية خاصة في مجالات الصحة والمياه ومساعدة اللاجئين والنازحين . هذا وكان والي القضارف قد كرم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديرا لمجهوداتها في خدمة النازحين واللاجئين والمجتمع المستضيف . سونا

