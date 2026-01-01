تكنولوجيا: OnePlus تكشف بطارية Turbo 6 الضخمة وتستعرض نحافة وحدة الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد OnePlus للكشف رسميًا عن هاتفي Turbo 6 و Turbo 6V في الثامن من يناير، بعدما بدأت خلال الأيام الماضية في مشاركة بعض المواصفات ومقاطع الفيديو التشويقية.

والآن، أكدت الشركة سعة البطارية التي كانت محور تسريبات عديدة، إلى جانب تفاصيل ملفتة تتعلق بتصميم وحدة الكاميرا.

فقد أعلنت OnePlus أن السلسلة الجديدة ستحصل على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، ما يجعل Turbo 6 و Turbo 6V من أبرز الهواتف في فئتهما من ناحية سعة الطاقة.

وإلى جانب ذلك، كشفت الشركة أن بروز وحدة الكاميرا في Turbo 6 لا يتجاوز 1.7 ملم فقط فوق الغطاء الخلفي، وهي خطوة تعكس اهتمامًا بتقليل السماكة قدر الإمكان، حتى وإن لم تصل الوحدة إلى مستوى الانسيابية الكاملة كما في بعض هواتف RedMagic.

ورغم أن سلسلة Turbo لا تركز أساسًا على جودة التصوير، إلا أن الوصول إلى هذا القدر من نحافة وحدة الكاميرا مع بطارية كبيرة يُعد إنجازًا لافتًا من منظور التصميم.

وتشير التفاصيل المؤكدة إلى أن Turbo 6 سيعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، في حين يعتمد Turbo 6V على Snapdragon 7s Gen 4.

كما سيحصل Turbo 6 على شاشة بمعدل تحديث 165 هرتز، بينما يأتي Turbo 6V بشاشة 144 هرتز. ومن ناحية الألوان، ستوفر OnePlus هاتف Turbo 6 بالفضي والأسود والأخضر، بينما يصدر Turbo 6V بالأزرق والأسود والأبيض.

