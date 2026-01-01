حريق داخل مصفاة نفط في روسيا جراء قصف

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الخميس، إن حطام طائرة مسيرة أصاب مصفاة "إيلسكي" لتكرير النفط بالمنطقة وتسبب في اندلاع حريق جرى إخماده الليلة الماضية.
وأضافت السلطات، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.
وتعلن كييف، من حين لآخر، تنفيذ هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا.
قال الجيش الأوكراني، أمس الأربعاء ، إنه قصف مصفاة نفط في ميناء "توابسي" جنوب روسيا ومحطة نفط في شبه جزيرة تامان في منطقة كراسنودار.
وأضافت هيئة الأركان العامة في كييف، في بيان، أن أضرارا لحقت بوحدات المعالجة في المصفاة ورصيفين في محطة كراسنودار.