حريق داخل مصفاة نفط في روسيا جراء قصف

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، ​اليوم الخميس، إن ‌حطام طائرة مسيرة ​أصاب ⁠مصفاة "‌إيلسكي" لتكرير النفط بالمنطقة وتسبب في اندلاع حريق ⁠جرى إخماده الليلة الماضية.
وأضافت السلطات، ‍في ⁠بيان عبر تطبيق "​تلغرام"، أن الهجوم ​لم يسفر عن وقوع إصابات.
وتعلن ⁠كييف، من حين لآخر، ​تنفيذ هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

قال الجيش الأوكراني، أمس الأربعاء ، إنه قصف ​مصفاة ⁠نفط ‌في ميناء "توابسي" جنوب روسيا ومحطة ⁠نفط في شبه ⁠جزيرة تامان ​في منطقة كراسنودار.
وأضافت هيئة الأركان ​العامة في ‍كييف، في بيان، أن أضرارا ‍لحقت بوحدات ⁠المعالجة ​في المصفاة ​ورصيفين في محطة ‍كراسنودار.

