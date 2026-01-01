أوكرانيا تقصف منشآت للطاقة في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الروسية والجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة لتكرير النفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، إضافة إلى منشأة لتخزين الطاقة في منطقة نهر الفولجا الغنية بالنفط في تتارستان.
وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إنه قصف المنشأتين.
وتعلن كييف، بشكل منتظم، تنفيذ ضرباتها ضد منشآت للطاقة في روسيا.
وقالت السلطات المحلية الروسية إن حطام طائرة مسيرة أصاب مصفاة "إيلسكي" لتكرير النفط في كراسنودار ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات ولكنه تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية في تتارستان عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إن منشأة لتخزين الطاقة في مدينة "ألميتيفسك" أصيبت، مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.
وتقع "ألميتييفسك" على بعد حوالي 1400 كيلومتر من أوكرانيا.