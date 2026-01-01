أوكرانيا تقصف منشآت للطاقة في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الروسية والجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة لتكرير النفط في ​منطقة كراسنودار جنوب روسيا، إضافة إلى منشأة ‌لتخزين الطاقة في منطقة ​نهر الفولجا الغنية ⁠بالنفط ‌في تتارستان.

وقال الجيش ​الأوكراني، في بيان، إنه قصف المنشأتين.

​وتعلن كييف، بشكل منتظم، تنفيذ ضرباتها ضد منشآت للطاقة في روسيا.

وقالت السلطات المحلية الروسية إن حطام طائرة مسيرة أصاب مصفاة "إيلسكي" لتكرير النفط في ⁠كراسنودار ولم يسفر ذلك ⁠عن وقوع إصابات ولكنه تسبب في اندلاع حريق تم إخماده ​لاحقا.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية في تتارستان عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إن منشأة لتخزين الطاقة ​في مدينة "ألميتيفسك" أصيبت، ‍مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.

وتقع "ألميتييفسك" على بعد حوالي ‍1400 كيلومتر من ⁠أوكرانيا.