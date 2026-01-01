وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدى علي.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
