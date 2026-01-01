- 1/2
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة خادمة لـ محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تورط خادمة في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالنزهة، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لصحة الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهامات المنسوبة إليها، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بإرشادها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق، وإحالتها للمحاكمة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
