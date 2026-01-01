إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية

بدأت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إخلاء ومغادرة أماكن لتمركزها في حضرموت، وشُوهدت عربات عسكرية وعناصر للانتقالي أثناء انسحابها من بعض المواقع بحضرموت، يأتي ذلك بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة إنهاء وجودها العسكري في اليمن بضغط من مجلس القيادة الرئاسي، على خلفية إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وتورطها في دعم قوات الانتقالي من خلال نقل عربات عسكرية وأسلحة.

تصوير جوي يفضح التدخل

فيما بدأت القوات الإماراتية الانسحاب من جنوب اليمن أمس استجابة لطلب الحكومة اليمنية ، ثبت بالدليل القاطع أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تأنت بخصوص اللقطات الجوية التي التقطتها للسفينتين القادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا في اليمن، وهو الأمر الذي أكده المتحدة باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، الذي أكد دخول السفينتين يومي السبت والأحد الموافق (27 - 28 ديسمبر 2025)، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ميناء المكلا.

وتظهر لقطات التحالف أنها تتبعت وترصدت السفينتين حتى دخلتا إلى الميناء، الأمر الذي يعد دليلا على دعم الإمارات لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضًا قيام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن «حضرموت، المهرة»، بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015).

إشادة يمنية بالدور السعودي

وأشاد مجلس النواب اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة والمواقف المعلنة من جانبها، مثمنًا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في مختلف الجوانب، انطلاقًا من حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، والعيش الكريم لأبنائه.

وأكد المجلس في بيان له، دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير باعتبارها إجراءات قانونية، تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

ودعا مجلس النواب اليمني المجلس الانتقالي إلى الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «إن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا».

ودعا مجلس النواب دولة الإمارات، إلى أن تكون جزءًا من الحل وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم، وأن تحرص على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشددًا على أن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع.

التحركات في جنوب اليمن خلال اليومين الماضيين

سفن قادمة من الفجيرة لدعم الانتقالي الجنوبي.

التحالف يستهدف مركبات وأسلحة في ميناء المكلا بعد وصولها من الإمارات.

إنذار 24 ساعة وإجراءات يمنية غير مسبوقة.

إعلان إماراتي بالانسحاب من الأراضي اليمنية.

الانتقالي ينسحب من مناطق تمركزه في حضرموت.