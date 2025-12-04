أولمبياد بريزبين 2032 يكشف عن شعاره "أؤمن. أنتمي. أتجدد"

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : كشف منظمو أولمبياد بريزبين 2032 عن الشعار الرسمي للألعاب "أؤمن. انتمي. أتجدد".

ونالت عاصمة ولاية كوينزلاند شرف استضافة الأولمبياد والبارالمبياد في تموز/يوليو 2021، لتعود الألعاب إلى أستراليا للمرة الثالثة بعد ملبورن عام 1956 وسيدني 2000.

وجاء الشعار ثمرة عملية استفتاء شارك فيها أكثر من ستة آلاف أسترالي للتعبير عن آرائهم.

وقال أندرو ليفيريس رئيس اللجنة المنظمة لألعاب 2032، إن الشعار يجسد المعتقدات الأساسية لما تمثله الألعاب.

وأضاف "عندما يحين وقتنا على المسرح العالمي، سيظهر إيماننا المحلي وصلابتنا وروحنا، وسيُحتفى بانتمائنا ويُشارك مع العالم".

وتابع "سنرتقي لنصبح مدينة ودولة وأمة أعظم للزيارة والاستثمار والانتماء، بفضل هدية الألعاب".

وأوضح أن كلمة "أؤمن" تمثل قوة الرياضة والروح الأسترالية، فيما تعكس "انتمي" رؤية بريزبين التي ترحب بالجميع في الألعاب، أما "أتجدد" فهي الفرصة أمام بريزبين وكوينزلاند وأستراليا لاستثمار الأولمبياد والدخول في عصر جديد.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس 2032، تليها الألعاب البارالمبية من 24 آب/أغسطس حتى 5 أيلول/سبتمبر.