تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-12-2025

عاود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما شهد الزوج حركة جني أرباح طبيعية أثناء تحركاته المبكرة لهذا اليوم، نجح خلالها في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لاستقرار لهذا المسار.