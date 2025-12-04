الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-04 10:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما شهد الزوج حركة جني أرباح طبيعية أثناء تحركاته المبكرة لهذا اليوم، نجح خلالها في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لاستقرار لهذا المسار.

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

