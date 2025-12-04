- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-04 10:50AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما شهد الزوج حركة جني أرباح طبيعية أثناء تحركاته المبكرة لهذا اليوم، نجح خلالها في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لاستقرار لهذا المسار.