الذهب يتحرك صعودًا استنادًا على ضعف الدولار الأمريكي

ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ،لتتحرك صعودًا صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع ،بدعم الهبوط الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ،والمتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،خاصة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظر صدوره غداً الجمعة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (4216.90 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,202.58$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,175.06$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4,264.60 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة التاسعة على التوالي،مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 98.80 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط بعدما أدت بيانات ضعيفة وتعليقات حِذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر الجاري.



الفائدة الأمريكية

•سجلت رواتب القطاع الخاص الأمريكي أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف في نوفمبر.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر من 87% إلى 89%، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 13% إلى 11%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،تصدر اليوم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية،وغداً الجمعة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي.



توقعات حول أداء الذهب

قالت إستراتيجية السلع الأساسية فى بنك إيه إن زد "سوني كوماري": مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يُقدّر السوق إلى حد كبير أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس... ما يحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لارتفاع أسعار الذهب.



وأشارت كوماري إلى استمرار جني الأرباح، وقالت إن أي انخفاض نحو 4,000 دولار سيجذب على الأرجح مشترين جدد، بالنظر إلى الدعم الأساسي القوي للمعدن الثمين.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت أمس الأربعاء بنحو 1.72 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,046.58 طن متري.



نظرة فنية

