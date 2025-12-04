تحوّل مفاجئ … ما الذي حدث مع نيللي كريم وشريف سلامة قبل انطلاق التصوير؟

دبي - فريق التحرير: شهد مسلسل الممثلين نيللي كريم وشريف سلامة تغييرًا في اسمه من “أنا” إلى “على قد الحب”، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لانطلاق التصوير استعدادًا للمشاركة في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وفي هذا السياق، انضم إلى فريق عمل المسلسل عدد من الممثلين، من بينهم صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمود الليثي، محمد أبو داوود، أحمد سعيد عبد الغني وشهد الشاطر، ما يضيف للعمل ثقلًا فنيًا يجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

ويقدَّم مسلسل “على قد الحب” بقالب درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.