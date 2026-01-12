خبيرة قراءة الشفاه تكشف ما قاله ليوناردو دي كابريو في لقطاته المتداولة بالغولدن غلوب

دبي - فريق التحرير: تصدّر ليوناردو دي كابريو المشهد في السّاعات الماضية بعدما انتشرت لقطاته الطّريفة والعفويّة من حفل غولدن غلوب ٢٠٢٦ كالنّار في الهشيم على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

النّجم الحائز الأوسكار، والبالغ من العمر واحدًا وخمسين عامًا، حضر الحدث الحافل بالنّجوم إلى جانب فريق عمل فيلمه النّاجح One Battle After Another، الذي استحقّ ترشيحًا لأفضل ممثّل، إضافة إلى فوزه المرموق بجائزة أفضل فيلم.

وجلس دي كابريو، مرتديًا بذلة توكسيدو أنيقة، إلى جانب والدته إيرملين إندنبركن (اثنان وثمانون عامًا) وزميله في البطولة شون بن خلال الحفل الّذي استمرّ ثلاث ساعات في بيفرلي هيلز ونُقل مباشرة عبر شبكة CBS.

وخلافًا لصورته المعروفة كنجم شديد التّحفّظ، تحوّل دي كابريو إلى مفاجأة السّهرة، إذ التقطته الكاميرات مرارًا وهو يطلق تعبيرات ساخرة ومرحة تجاه مشاهير آخرين، هذا ما جعله حديث الجمهور.

وفي مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع، شوهد دي كابريو خلال الفاصل الإعلانيّ وهو يتفاعل بحيويّة لافتة مع شخص يجلس على طاولة أخرى. أشار إلى عينيه ثم وجّه إصبعه مازحًا نحو الشّخص خارج الكادر، في إشارة إلى أنّه «يراقبه»، قبل أن يلوّح بأصابعه بحماسة ويصفّق. كما رفع حاجبه بطريقة توحي بالشّكّ، وأطلق سلسلة من تعابير الوجه الغريبة، من بينها وضع سبّابته على شفتَيه قبل أن ينفجر ضاحكًا.

وأعرب المعجبون عن سعادتهم برؤية هذا الجانب النّادر من دي كابريو، المعروف بإخفاء ملامحه خلف الكمّامات عند ظهوره العلنيّ.

وفي تصريح خاصّ لصحيفة Daily Mail، كشفت خبيرة قراءة الشّفاه نيكولا هيكلينغ أنّها استطاعت فكّ بعض ما قاله دي كابريو في المقطع. ووفقًا لقراءتها، كان النّجم يتحدّث مع صديق غامض عن الـK-pop، مكرّرًا أنّه “كان يراقبه”.

ودعمت هذه القراءة تعليقات عدد من مستخدمي X الّذين رجّحوا أنّ دي كابريو كان يتواصل مع زميله في فيلم One Battle After Another الممثّل تشايس إنفينيتي، المعروف بشغفه الكبير بموسيقى الـK-pop.