مارت رمضان ديمير يعود في “الفتى الشجاع”.. فمن تكون شريكته هذه المرّة؟

دبي - فريق التحرير: ​أُعلن رسميًّا عن اختيار الممثّل التّركيّ مارت رمضان ديمير والممثّلة الشّابة مينا دميرتاش لبطولة المسلسل التّركيّ الجديد “الفتى الشّجاع” (Delikanlı)، ليمثّلا شخصيتَي “يوسف” و”ديلا” في عمل دراميّ ينتظره الجمهور بحماسة كبيرة.

​تدور أحداث المسلسل حول معادلة صعبة تجمع بين “الانتقام والحبّ المستحيل”. يمثّل مارت دور “يوسف”، الرّجل النّاضج الّذي يسعى لتصفية حسابات قديمة، بينما تلعب مينا دور “ديلا”، الفتاة الغنيّة المفعمة بالبراءة والثّقة، إذ من المقرّر أن تنطلق كاميرات التّصوير في شهر فبراير المقبل، إذ اختار صاغة العمل العاصمة الإيطاليّة روما لتكون مسرحًا لبداية الأحداث.

​من جهة أخرى، أثار اختيار الأبطال جدلًا إيجابيًّا بين المتابعين، خاصّة مع وجود فارق سنّ يصل إلى عشر سنوات تقريبًا، إذ رأى المتابعون أنّ هذا التّباين يخدم النّصّ الدّراميّ بامتياز؛ فشخصيّة “يوسف” تتطلّب رجلًا خاض تجارب الحياة، بينما تمثّل “ديلا” جيل الفتيات اللواتي يبحثن عن “الرّجل النّاضج”.

كما اعتبر الجمهور أنّ هذا الاختيار ليس عشوائيًّا، بل يهدف لإقناع المشاهد بكيفيّة وقوع فتاة في الثّامنة عشرة من عمرها في حبّ رجل يخطّط للانتقام من عائلتها.

في المقابل، ​استقبل الجمهور الخبر بتفاؤل كبير، إذ أثنى المتابعون على موهبة مينا دميرتاش الّتي لفتت الأنظار سابقًا في مسلسل “براعم حمراء” (Kızıl Goncalar)، معتبرين أنّها محظوظة بالوقوف أمام نجم بحجم ميرت رمضان دمير.

​في المقابل، بدأت المقارنات مبكرًا مع ثنائيّة “سيران وفريد” الشّهيرة في مسلسل “طائر الرّفراف”، إذ يأمل محبّو مارت، أن يحقّق مع مينا نجاحًا يضاهي الصّدى العالميّ الّذي حقّقه مع النّجمة أفرا ساراتش أوغلو، مؤكّدين أن ميرت يمتلك قدرة فائقة على التّماهي مع أيّ نص يُقدم له.