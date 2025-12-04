تكنولوجيا: تسريب مواصفات شاشة هاتف iPhone 17e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يصل آيفون 17e في الأشهر الأولى من عام 2026، وتشير تقارير جديدة من كوريا إلى ظهور تفاصيل إضافية حول شاشته.

وتكشف المعلومات أن أبل ستعتمد على شركات BOE وSamsung Display وLG Display في تصنيع الشاشة، مع حصول BOE على الحصة الأكبر من الطلبات.

وبينما سيأتي الجهاز بنفس شاشة LTPS OLED المستخدمة في آيفون 16e، إلا أن أبل تعمل على تقليص الحواف بشكل ملحوظ لزيادة مساحة العرض. وتتوقع الشركة شحن نحو 8 ملايين وحدة من آيفون 17e خلال النصف الأول من العام المقبل.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فوفقًا للتسريبات السابقة ستعتمد أبل على كاميرا بدقة 18 ميجابيكسل، وهي نفسها التي ظهرت لأول مرة في عائلة آيفون 17 التي أطلقت في سبتمبر الماضي.

كذلك، من المرجح أن يعمل الهاتف بمعالج A19 الخاص بآيفون 17، مع احتفاظه بالكاميرا الخلفية ذات دقة 48 ميجابيكسل المستخدمة في آيفون 16e.

المصدر