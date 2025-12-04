شكرا لقرائتكم خبر عن دار المعدات السعودية تعلن ترسية مشروع تطوير مستشفى الملك فهد في الباحة بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •توسع نشاط الأعمال في أوروبا في أحدث المؤشرات الإيجابية

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،متخليًا عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



أظهرت أحدث البيانات الصادرة في منطقة اليورو ،توسع نشاط الأعمال في نوفمبر ، في إشارة واضحة حول تسارع النمو في أوروبا خلال الربع الرابع ،الأمر الذي يعزز من ثقة الأسواق في قدرة المنطقة على الخروج من مرحلة الضعف الاقتصادي، ويمهّد الطريق أمام قرارات أكثر تشددًا من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته المقبلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 152% إلى (1.1653 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1671$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1674 $).



•أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،في ثالث مكسب يومي على التوالي،وسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1678 دولارًا ،بعد صدور بيانات قوية في أوروبا وضعيفة في الولايات المتحدة.



توسع نشاط الأعمال

أظهرت البيانات الصادرة الأربعاء نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في عامين ونصف في نوفمبر، حيث عوض قطاع الخدمات القوي الضعف النسبي فى قطاع التصنيع.



أراء وتحليلات

•قال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات العالمية في فرع بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك: شهدنا هذا التزايد التدريجي في البيانات الجيدة لأوروبا، وهو ما أعتقد أن السوق بدأ يولي اهتمامًا.



•وأضاف إنجلاندر:التفاؤل بشأن انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يدعم ارتفاع العديد من العملات الأوروبية خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.



كريستين لاجارد

أثناء جلسة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوربي "كريستين لاجارد" يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأوروبي يُظهر علامات تعافٍ: ازدادت نفقات الأسر، وسوق العمل بقي مرنًا، مما يدعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات.



وأكدت لاجارد أن مؤشرات التضخم الأساسية لا تزال تتماشى مع هدف البنك عند 2% على المدى المتوسط، متوقعة أن يبقى التضخم قريبًا من هذا المستوى في الأشهر القادمة.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع ،ارتفاع غير متوقع فى معدل التضخم الإجمالي فى منطقة اليورو خلال نوفمبر ،موضحًا استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب بيانات التضخم ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر من 25% إلى 5%.



•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر الجاري.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو قبل اجتماع 17-18 ديسمبر.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 04-12-2025