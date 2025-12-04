شكرا لبحثكم عن خبر اليوم… منتخب اليمن الأولمبي يفتتح مشواره في كأس الخليج تحت 23 سنة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يدشن منتخب اليمن الأولمبي اليوم مشاركته في بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، المقامة في دولة قطر 2025، وذلك عندما يلتقي نظيره المنتخب العراقي في افتتاح مباريات البطولة، ضمن منافسات الجولة الأولى.
ويتطلع المنتخب اليمني إلى بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة وتمنح اللاعبين دفعة معنوية في مستهل المشوار الخليجي، وسط آمال جماهيرية بتحقيق حضور مشرّف يعكس تطور الكرة اليمنية على مستوى المنتخبات السنية.
وتتواصل مباريات البطولة وفق الجدول المعلن، حيث تخوض المنتخبات الخليجية لقاءاتها خلال الفترة من 4 وحتى 11 ديسمبر، في إطار ثلاث جولات تُحدّد من خلالها هوية المتأهلين إلى الأدوار اللاحقة.
كل التوفيق لـ منتخب اليمن في تقديم أداء يليق بطموحات جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشاركته الخليجية.
