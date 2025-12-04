جائزة الشيخ زايد للكتاب تُعلن القوائم الطويلة لثلاثة فروع في دورتها الـ20

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، عن القوائم الطويلة للدورة العشرين (2025-2026) لفروع «الترجمة» و«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لهذا العام. واستقبلت الجائزة في دورتها العشرين، أكثر من 4 آلاف مشاركة من 74 دولة، من بينها 21 دولة عربية و53 دولة أجنبية، وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع الآداب، تلاه فرع المؤلف الشاب، ثم فرع أدب الطفل والناشئة، وجاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي: فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وتحقيق المخطوطات، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية. وضمّت القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» 9 عناوين مترجمة من وإلى اللغة العربية، عبر 4 لغات هي الإنجليزية، والإيطالية، والإسبانية، والفرنسية، لمجموعة من المترجمين من 8 دول مختلفة، وهي هولندا، والمملكة المتحدة، والعراق، وإيطاليا، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا. أما القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» فضمّت 6 عناوين من 4 دول عربية، هي تونس، والمغرب، والعراق، ومصر، تناولت قضايا فكرية ومعرفية تتقاطع مع التنمية والدولة الحديثة. فيما ضمّت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» 10 عناوين من 8 دول مختلفة، هي الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والمغرب، والسعودية، وسوريا، ولبنان، والأردن، وتنوعت موضوعاتها بين النقد الأدبي والفلسفة وفنون المسرح والهوية. وتؤكد جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية والفكرية في العالم العربي، إذ تواصل تعزيز الحراك الثقافي ودعم الترجمة والتأليف والإبداع، وتكريم المبدعين الذين يسهمون في بناء جسور حضارية بين الثقافات، تجسيداً لرؤية الإمارات في التسامح والتنوير والسلام.