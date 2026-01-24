اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم ركيزة أساسية في رؤية للمستقبل.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل. وفي «اليوم الدولي للتعليم» نُجدِّد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية تُرسِّخ هويتنا وقيمنا، وتخدم أولوياتنا التنموية، وتفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكانته في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتنافسية».

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
رشا محمد

