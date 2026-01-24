المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يفتقرون إلى الوصول للغذاء والمياه

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (غزة)

قالت المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية، مديحة رضا، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الهشاشة، في ظل دخول كميات محدودة للغاية من المساعدات، مقابل احتياجات هائلة ومُلحّة، مما يتطلب العمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وأضافت رضا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية، في وقت بات فيه الوصول إلى مياه آمنة عند مستويات خطيرة، في حين يقترب النظام الصحي من الانهيار الكامل، إذ لا يعمل سوى 14 مستشفى بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في القطاع. وأشارت إلى أن أكثر من 640 ألف شخص يواجهون ظروفاً تُصنَّف ضمن المجاعة، في حين يعاني أكثر من 50 ألف طفل سوء تغذية حاداً، لافتة إلى أن أكثر من 90% من سكان غزة يفتقرون إلى الوصول الكافي للغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وأكدت رضا، أن القيود الشديدة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية تمثل العائق الأكبر أمام عمل لجنة الإنقاذ الدولية، وغيرها من المنظمات الإنسانية، مشيرةً إلى أنه حتى في الحالات التي يُسمح فيها بدخول المساعدات، فإن تدمير البنية التحتية، والاكتظاظ الشديد في المخيمات، والنقص الحاد في الوقود، يعرقل إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً.

وأفادت بأن لجنة الإنقاذ الدولية تعمل بتنسيق وثيق مع شركاء محليين داخل قطاع غزة، إلى جانب مشاركتها في آليات التنسيق التي تقودها الأمم المتحدة، بما يضمن مواءمة الاستجابة الإنسانية وتعظيم أثرها.

وشددت المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية على أن التركيز حالياً ينصب على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في ظل ظروف ميدانية بالغة التعقيد، موضحة أن اللجنة، بشكل مباشر ومن خلال شركائها، تعمل على توسيع خدمات الصحة والحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أنه مع تدمير معظم المستشفيات واستمرار خطر المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يجري توسيع برامج فحص وعلاج سوء التغذية، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مشيرةً إلى استمرار تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الأطفال، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب تقديم المساعدات النقدية الطارئة، والعمل على استعادة الوصول إلى المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الأساسية.