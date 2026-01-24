متابعة –خبر صادم لمتابعي”شراب التوت”: استبعاد نهائي لبطل المسلسل بعد قضية مخدّرات

دبي - فريق التحرير: هزّ الوسط الفني التركي جدل واسع، عقب القرار الحاسم باستبعاد النجم التركي دوغوكان غونغور، بطل مسلسل “شراب التوت” ومؤدّي شخصية “فاتح”، من العمل بشكل نهائي، وذلك على خلفية ثبوت إيجابية فحصٍ خضع له لمادة محظورة.

وفي التفاصيل، اتّخذت قناة Show TV، الجهة العارضة للمسلسل، قرارًا بإنهاء التعاون مع غونغور، في خطوة عكست تشدّد القناة في الالتزام بسياسة واضحة لا تهاون فيها، تقوم على رفض الاستمرار مع أي ممثل يثبت تورّطه في قضايا تتعلّق بالمخدّرات. وعلى الفور، باشرت إدارة العمل بحذف جميع المشاهد التي كان قد صوّرها، ليُحسم غيابه عن الحلقات المقبلة نهائيًا.

ورغم هذا القرار الصارم، كشفت مصادر من داخل فريق العمل أنّ شخصية “فاتح” لن تُلغى من السياق الدرامي، بل سيتم الإبقاء عليها ضمن الأحداث، على أن يُصار إلى اختيار ممثل آخر لتجسيدها، في وقت لا تزال فيه عملية البحث عن البديل المناسب جارية.

من جهته، كسر دوغوكان غونغور صمته في أول تعليق له على القضية، معلنًا أنّه تلقّى قرار استبعاده بشكل مفاجئ، بعد أربعة مواسم من المشاركة في العمل بحماس والتزام. وأقرّ بارتكابه خطأ، معبّرًا عن ندمه العميق عمّا حصل، ومؤكدًا أنّه بدأ خطوات فعلية نحو تصحيح مساره وبناء حياة جديدة، متحمّلًا كامل المسؤولية عن تصرّفاته.

ويأتي هذا التطوّر في أعقاب توقيف غونغور قبل أيام، ضمن تحقيقات تركية موسّعة تتعلّق بتداول مواد محظورة بين عدد من المشاهير، في إطار حملة رسمية لمكافحة المخدّرات، ما ساهم في تصاعد حدّة التفاعل الإعلامي والجماهيري مع القضية.

وفيما يستمرّ مسلسل “شراب التوت” في عرض حلقاته من دون أحد أبرز أبطاله، يبقى مستقبل غونغور الفني موضع ترقّب وتساؤل، بانتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة

