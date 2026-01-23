تصعيد خطير في قضية بلايك ليفلي وجوني ديب يدخل المشهد

دبي - فريق التحرير: تفاقمت الأزمة القانونيّة الدّائرة بين الممثّلة بلايك ليفلي وبين المخرج والممثّل جاستن بالدوني على خلفيّة فيلم It Ends With Us (٢٠٢٤)، مع دخول اسم النّجم العالميّ جوني ديب إلى واجهة الخلاف، وذلك بعد الكشف عن رسائل نصّيّة جديدة تخصّ زوج ليفلي، الممثّل ريان رينولدز.

وبحسب وثائق قضائيّة حصل عليها موقع TMZ وتداولتها وسائل إعلام عدّة بينها Page Six وFox News، كُشف عن تبادل رسائل جرى في أغسطس/آب ٢٠٢٤ بين رينولدز ووكيل أعماله وارن زافالا، تناول أساليب العلاقات العامّة المنسوبة إلى بالدوني، وما رافقها من تصعيد دراميّ متعلّق بالسّيطرة الإبداعيّة، وادّعاءات تحرّش جنسيّ، واحتمال وجود حملة تشويه إعلاميّ.

ووفقًا للرّسائل، وصف زافالا تصرّف بالدوني بأنّه مدفوع بـ«أنانيّة مفرطة»، ملمّحًا إلى أنّه قد يكون «ينصب فخًّا» عبر التّرويج لرواية رقميّة معيّنة مقابل تهميش رواية بلايك ليفلي. من جانبه، وافق رينولدز على أنّ الحقيقة قد تنكشف في النّهاية وتنقلب ضدّ بالدوني، في ما دعا زافالا إلى ترك «الدّوران الإعلاميّ» يأخذ مجراه، معربًا عن قلقه على نجاح الفيلم تجاريًّا.

في خضم هذا التبادل، استحضر رينولدز قضيّة جوني ديب الشّهيرة ضدّ زوجته السّابقة آمبر هيرد عام ٢٠٢٢، متسائلًا في رسالة نصّيّة: «كيف انتهى الأمر مع ديب؟». ليأتيه الرّدّ بأنّ القضيّة «دمّرت الطّرفَين في النّهاية». وقد تخلّل الرّسائل توصيفات حادّة بحقّ بالدوني، في تصعيد لفظي عكس حدّة التّوتّر القائم.

وتُعدّ محاكمة ديب–هيرد مثالًا بارزًا على التّداعيات السّلبيّة للمعارك القضائيّة العلنيّة، رغم فوز ديب حينها بتعويضات ماليّة، قبل أن يركّز لاحقًا على أعمال سينمائيّة مستقلّة ومشاركات في مهرجانات، من ثمَّ انتقلت هيرد للإقامة في إسبانيا.

ويعود أصل النّزاع إلى فترة إنتاج والتّرويج لفيلم It Ends With Us، إذ رفعت بلايك ليفلي دعوى قضائيّة في ديسمبر/كانون الأوّل ٢٠٢٤ تتّهم فيها بالدوني بالتّحرّش الجنسيّ وقيادة حملة تشويه ضدّها. بالمقابل، نفى بالدوني الاتّهامات، وتقدّم بدعوى مضادّة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار ضد ليفلي ورينولدز وآخرين، متّهمًا إياهم بالتّشهير والابتزاز والاستيلاء على الفيلم. غير أنّ قاضيًا أسقط الدّعوى المضادّة في يونيو/حزيران ٢٠٢٥، ولا تزال دعوى ليفلي قائمة، مع تحديد موعد المحاكمة في مايو/أيار ٢٠٢٦.

كما كشفت الوثائق المفرج عنها مؤخّرًا عن رسائل تتضمّن أسماء مشاهير آخرين، من بينهم تايلور سويفت الّتي قيل إنّها ابتعدت عن الخلاف. ويُفهم من إشارة رينولدز إلى جوني ديب تحذيرٌ من خطورة ترك الرّوايات السّلبيّة تتفاقم من دون مواجهة قانونيّة مباشرة.