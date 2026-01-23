يعقوب الفرحان في رحلة رُعب غامضة على “نتفليكس”

دبي - فريق التحرير: بدأت منصّة “نتفليكس” رسميًّا حملتها التّرويجيّة لأحد أكثر الأعمال العربيّة انتظارًا، وهو مسلسل “النّفس المطمئنّة”، معلنةً عن رحلة سينمائيّة تتجاوز حدود الدّراما التقليديّة، إذ يستعدّ الممثّل السّعوديّ، يعقوب الفرحان، لتقديم عمل استثنائيّ ومن نوع خاصّ، يغوص فيه في أعماق النّفس البشريّة بأسلوب لم يعهده الجمهور من قبل.

في هذا السّياق، قال يعقوب: “هذا العمل احبه واحب كل تفصيلة فيه استثنائي وخيالي جمعني بفريق من السماء التاسعة. الحماس مليون مكعب”.

من جانبها، نشرت نتفليكس، مجموعة صور من كواليس المسلسل الّذي ​تدور أحداثه في أجواء مشحونة بالقلق والتّرقّب، إذ تبدأ القصّة بعودة “طلال” إلى أرض الوطن. لكنّ هذه العودة ليست مجرّد لقاء عابر، بل تتحوّل سريعًا إلى رحلة نفسيّة داكنة تتلاشى فيها الحدود الفاصلة بين الذّنب والرّغبة وتطفو على السّطح تلك النّزعات المظلمة الكامنة في أعماق طلال.

يعيش البطل صراعًا بين مشاعر مكبوتة مرتبطة بقصّة حبّ قديمة وظلام يشتدّ تدريجيًّا مع تقدّم الأحداث.

العمل مصنّف ضمن فئة “الرّعب النّفسيّ”، ومن المقرّر عرضه حصريًّا على منصّة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٦. ​يجمع المسلسل نخبة من الممثّلين الّذين يمثّلون هذه الحالة الدّراميّة المكثّفة أبرزهم: ​يعقوب الفرحان (في دور طلال)، ​هيا عبد السّلام، ​ليلى عبد الله، ​غادة الملّا وغيرهم.