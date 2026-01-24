الأمم المتحدة: الأزمة في غزة لم تقترب حتى من نهايتها

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، 23 يناير 2026، عن صدمتها البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة ".

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي، إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في "هجمات وقعت في 21 كانون الثاني وهو نمط موسع من العنف المستمر بعد وقف إطلاق النار، وفي ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار".

وأكد المكتب، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار.

وقال مدير المكتب أجيث سونغاي، إن "الأزمة في غزة لم تقترب حتى من نهايتها، الناس يموتون كل يوم، سواء في الهجمات الإسرائيلية، أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خصوصًا فيما يتعلق بالإيواء، ما أدى لوقوع وفيات بسبب البرد وانهيار المباني على من فيها".

وقال المكتب، "استشهد 477 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية في غزة منذ وقف إطلاق النار معظمهم من المدنيين"، مشيرا إلى أنه "سجل استشهاد ما لا يقل عن 216 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار وحتى يوم 21 كانون الثاني 2026، من بينهم ما لا يقل عن 46 طفلا و28 امرأة، في هجمات إسرائيلية وقعت بعيدًا عما يسمى بـ"الخط الأصفر"، واستهدفت بشكل أساسي مراكز إيواء النازحين ومبانٍ سكنية".

وأكد "شمل ذلك 126 هجوما مُبلّغًا عنه نفذته طائرات إسرائيلية مسيّرة في أنحاء غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 87 فلسطينيًا، من بينهم 12 طفلا وسبع نساء، مضيفًا أنه وخلال الفترة نفسها، أفادت التقارير باستشهاد ما لا يقل عن 167 فلسطينيا في محيط "الخط الأصفر"، بينهم 26 طفلاً و17 امرأة.