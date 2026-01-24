تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 70 Fusion يظهر على Geekbench قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Motorola Edge 70 Fusion المرتقب على منصة Geekbench قبل أيام قليلة من موعد الإعلان الرسمي، بعدما كشفت تسريبات سابقة عن معظم مواصفاته التقنية.

وأدرجت قاعدة بيانات Geekbench سجلًا جديدًا للهاتف، كشف تفاصيل مهمة حول المعالج والذاكرة العشوائية وإصدار نظام التشغيل. ووفقًا للاختبار، اعتمد الهاتف على معالج يضم نواة واحدة بتردد يصل إلى 2.71 جيجاهرتز، وثلاث أنوية بتردد 2.4 جيجاهرتز، وأربع أنوية بتردد 1.8 جيجاهرتز.

وتتطابق هذه المواصفات مع معالج Snapdragon 7s Gen 4 من كوالكوم، رغم أن تسريبًا سابقًا أشار إلى اعتماد الهاتف على Snapdragon 7s Gen 3، ما يفتح الباب أمام احتمالية وجود أكثر من نسخة أو تغيير في المواصفات النهائية.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاختبار أن الهاتف جاء بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 16. وبالاعتماد على باقي التسريبات، يُتوقع أن يأتي Edge 70 Fusion بشاشة OLED منحنية من جميع الجوانب بقياس 6.78 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5,200 شمعة، إلى جانب حماية Gorilla Glass 7i.

أما على مستوى التخزين والكاميرات، فمن المنتظر أن يوفر الهاتف سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويُرجح كذلك أن يعتمد على بطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط.

