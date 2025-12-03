تكنولوجيا: الإعلان عن OnePlus Ace 6T بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 وأكبر بطارية في تاريخ الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من التشويق، أعلنت OnePlus رسميًا عن هاتف Ace 6T في الصين. ويُعد هذا الهاتف أول جهاز مزوّد بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، وهو شريحة أقل بدرجة واحدة من Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد. كما يقدّم الهاتف أكبر بطارية في تاريخ الشركة بسعة 8,300 ملي أمبير.

تدعم هذه البطارية الضخمة شحنًا سريعًا بقدرة 100 واط، والذي يمكنه، وفقًا للشركة، إيصال بطارية النسخة الصينية OnePlus 15R من 1% إلى 50% خلال 23 دقيقة. ويأتي الجهاز أيضًا مع دعم للشحن المتجاوز، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي.

ولضمان الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة أثناء الاستخدام المكثف، دمجت OnePlus نظام تبريد بالبخار بمساحة تبديد حراري تبلغ 43,940 مم². وتؤكد الشركة أن هذا النظام يساعد Ace 6T على العمل بدرجة حرارة أقل بنحو درجتين مقارنة بالمنافسين أثناء الألعاب الثقيلة.

وفي جانب الأداء المخصص للألعاب، تشير OnePlus إلى أنها أضافت تحسينات عديدة على النسخة الصينية OnePlus 15R، إذ يأتي Snapdragon 8 Gen 5 مع شبكة WiFi G2 وشريحة مخصصة لاستجابة اللمس، وهو ما يمنح تجربة لعب سلسة وتنافسية.

أما الشاشة، فتهدف لتقديم استجابة فائقة عبر معدل تحديث 165 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس يصل إلى 3,200 هرتز. وتقول الشركة إن الشاشة تضم تقنيات رائدة مثل Rain Touch 2.0 لتحسين اللمس أثناء البلل، بالإضافة إلى حساس بصمة Ultrasonic بمستوى الهواتف العليا لفتح أسرع وأكثر دقة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بقيادة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X و1 تيرابايت من تخزين UFS 4.1، مع دعم WiFi 7.

ويبدأ الحجز المسبق للهاتف في الصين بسعر 2,599 يوان، أي ما يعادل نحو 367 دولارًا. ومن المقرر أن يُطرح عالميًا باسم OnePlus 15R في 17 ديسمبر 2025.

