تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم هاتف موتورولا Edge 70 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا آخر هاتف رائد فعلي لها في عام 2024 وهو Edge 50 Ultra، ثم تخطّت إصدار Edge 60 Ultra. لكن وفقًا لتسريب جديد، تستعد الشركة قريبًا للكشف عن هاتفها المنتظر Edge 70 Ultra.

ويشير التسريب إلى أن الهاتف سيعمل بشريحة Snapdragon 8 Gen 5 التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا. كما تُظهر الصورة المسرّبة الواجهة الخلفية للهاتف بلونين مختلفين.

ويضم الجهاز زرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية. وبحسب التسريبات السابقة، سيحصل الهاتف على شاشة OLED بدقة “1.5K”، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام اندرويد 16 منذ يومه الأول.

ولا تزال هذه هي التفاصيل المتوفرة حتى الآن، لكن المؤشرات تؤكد أننا سنسمع معلومات إضافية خلال الأيام والأسابيع القادمة.

