مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد محلية باسندة ويقف على الأوضاع الأمنية

واصل مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة/ الطيب التجاني سيف النصر زياراته الميدانية للمحليات حيث تفقد محلية باسندة الحدودية يرافقه عقيد شرطة /علاء الدين حيدر مدير ادارة الجوازات ومدير المكتب التفيذي ومدير إدارة الشرطة المجتمعية وكان في استقبال الوفد أعضاء اللجنة الأمنية والأعيان والإدارات الأهلية ومزارعو المنطقة.

وخلال الزيارة إفتتح اللواء الطيب مبنى شرطة المحلية الجديد مؤكدا أنه يمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية وداعماً لرفع كفاءة الآداء الشرطي وتحسين بيئة العمل. كما إستمع لتقارير ميدانية حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالمحلية وناقش في إجتماع اللجنة الأمنية جهود حفظ الأمن وتعزيز الإنتشار الشرطي بالمناطق الحدودية.

وأكد مدير شرطة الولاية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الشرطة ماضية في الإضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين بمحليات الولاية مضيفا أن الشراكة مع المجتمع تظل ركن أصيل في تثبيت الأمن والإستقرار

والحفاظ علي السلامة العامة مبينا أن المناطق الحدودية ستظل في مقدمة خطط الانتشار الشرطي حماية للمواطن وستجد دعم رئاسة شرطة الولاية

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمحلية بالدور الكبير لقيادة الشرطة وحرصها على المتابعة الميدانية مؤكداً أهمية المبنى الجديد في تحسين الخدمات الشرطية كما أوضح العقيد شرطة/ عبدالباقي يوسف مدير محلية باسندة أن الوضع الأمني مستقر بفضل التعاون الوثيق بين الشرطة والمجتمع.

المكتب الصحفي للشرطة