فنانة مصرية تعلن إصابتها بـ”متحور ستراتوس” وتحذر من أعراضه

أعلنت الفنانة المصرية غادة إبراهيم إصابتها بـ”فيروس ستراتوس”، أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، كاشفة عن معاناتها الطويلة مع أعراض استمرت لمدة شهرين كاملين دون تشخيص دقيق.

ووجهت الفنانة المصرية تحذيرا عاجلا للجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خصوصًا ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وكتبت غادة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك أن الأعراض التي عانت منها – ومن بينها تغير الصوت، بحة شديدة، كحة مستمرة مصحوبة ببلغم، صداع، ضيق في التنفس، وارتفاع متكرر في درجة الحرارة – دفعتها في البداية إلى الاعتقاد بأن السبب يعود إلى تغيرات المناخ، الإجهاد، قلة النوم، أو حتى التعرض للتدخين السلبي، رغم تأكيدها أنها لا تدخن إطلاقًا.

ولفتت إلى أنها لم تدرك طوال هذه المدة أن السبب الحقيقي هو إصابة بمتحور جديد من كورونا، حتى تم تأكيد التشخيص لاحقًا، مشيرة إلى أن تجربتها الصعبة جعلتها أكثر إدراكًا لخطورة الاستهانة بأي عارض تنفسي، مهما بدا بسيطا.

ومن منطلق مسؤوليتها تجاه جمهورها، شددت غادة على أهمية ارتداء الكمامة كوسيلة وقائية فعّالة ضد الفيروسات المتحورة، داعية الجميع إلى عدم التهاون في حماية أنفسهم والآخرين، خاصة مع تزايد التقارير عن ظهور سلالات جديدة قد تكون أكثر إثارة للقلق.

روسيا اليوم