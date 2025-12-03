تكنولوجيا: OnePlus تطرح تحديث اندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتبعت OnePlus خطوات هواتفها السابقة OnePlus 13 وOnePlus 12 وOnePlus Open، حيث بدأت اليوم في طرح تحديث OxygenOS 16 المبني على اندرويد 16 لهاتف OnePlus 11 الصادر في 2023.

ويصل التحديث في البداية لوحدات الهاتف المباعة في الهند فقط، عبر تقنية التحديث الهوائي كإصدار CPH2447_16.0.1.300(EX01). ويبلغ حجم التحديث 3.58 جيجابايت، لذا يُنصح بالتحميل أثناء الاتصال بشبكة سريعة.

والجدير بالذكر أن الطرح يتم على مراحل، لذلك قد لا يحصل جميع مالكي OnePlus 11 في الهند على إشعار التحديث فورًا. وإذا لم يصلك التحديث بعد، فلا تقلق، فهو سيصل خلال الأيام القليلة القادمة، إلا في حال اكتشاف أي أخطاء كبيرة تمنع التثبيت.

ويحمل سجل التغييرات في هذا التحديث العديد من المزايا والتحسينات، تمامًا كما كان الحال مع باقي أجهزة OnePlus التي تلقت OxygenOS 16.

المصدر