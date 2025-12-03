تكنولوجيا: جوجل تبدأ في طرح تحديث Android 16 QPR2 لأجهزة Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل تحديث Android 16 QPR2 للأجهزة الداعمة من سلسلة Pixel، وهو تحديث يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة وإصلاحات للأخطاء، بالإضافة إلى تضمين التصحيح الأمني لشهر ديسمبر.

يقدّم التحديث ميزة ملخصات الإشعارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تلخيص الرسائل الطويلة والمحادثات الجماعية مباشرة من لوحة الإشعارات، مع تحسين ترتيب التنبيهات من خلال تصنيفها حسب الأولوية.

كما توسّع جوجل خيارات تخصيص الواجهة في هذا الإصدار، إذ يحصل المستخدمون على أشكال جديدة لأيقونات الشاشة الرئيسية، وتحسين للأيقونات المخصّصة، إلى جانب وضع Dark Mode موسّع يمكنه تعتيم التطبيقات غير الداعمة للوضع الداكن بشكل افتراضي.

ويضيف التحديث وضع الإضاءة المنخفضة في إعدادات شاشة التوقف، حيث يستطيع النظام تعتيم الساعة تلقائيًا استنادًا إلى الإضاءة المحيطة. كذلك أضافت جوجل خيارًا جديدًا تحت قسم Display and Touch باسم Enhanced HDR Brightness، والذي يسمح بتقليل شدة سطوع محتوى HDR.

ويشهد Android 16 QPR2 تحسينات على أدوات الرقابة الأبوية ضمن الإعدادات، بعد تأمينها الآن برمز PIN. إذ يمكن للوالدين تحديد مدة استخدام الشاشة، وضبط أوقات التوقف، وإدارة استخدام التطبيقات من خلال المؤقتات وغيرها.

كما يقدّم التحديث ميزة Expressive Options الجديدة، والتي تعرض تسميات فورية للصوتيات المحيطة وتعبيرات المشاعر أثناء مشاهدة الرسائل المصورة والبث المباشر والقصص على منصات التواصل. ويحصل المستخدمون كذلك على تركيبات جديدة لملصقات Emoji Kitchen داخل Gboard.

ومن جهة أخرى، تضيف جوجل ميزة Call Reason في تطبيق الهاتف، والتي تتيح للمتصل تحديد سبب المكالمة كـ “طارئة” لمساعدة المستلم على الرد بسرعة.

كما يمكن للمستخدمين الآن مغادرة المجموعات والإبلاغ عنها بخطوات أقل، إلى جانب إمكانية فحص الرسائل بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر ميزة Circle to Search. كما يدعم المتصفح Chrome الآن ميزة التبويبات المثبّتة.

ويبدأ طرح تحديث Android 16 QPR2 تدريجيًا لأجهزة Pixel 6 والإصدارات الأحدث.

المصدر