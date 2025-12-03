تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسميًا عن موعد إعلان معالج Exynos 2600

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة تسريبات واسعة، أكدت سامسونج أخيرًا وجود معالج Exynos 2600 وإطلاقه المرتقب. من المقرر أن يصل هذا المعالج الرائد قبل إصدار سلسلة Galaxy S26، وقد حصلنا على أول لمحة عنه من خلال فيديو تشويقي قصير.

تبدو سامسونج واعية بأداء أجيالها السابقة من معالجات Exynos، حيث بدأ الفيديو بعبارة “في صمت، استمعنا”، قبل أن ينتقل لتسليط الضوء على بعض مزايا المعالج القادم مثل “محسّن في جوهره” و”مهيأ على كل المستويات”.

من المتوقع أن يكون Exynos 2600 أول معالج للهواتف الذكية بتقنية 2 نانومتر عند إطلاقه، وتشير الاختبارات الأولية إلى قدرته على منافسة Snapdragon 8 Elite Gen 5. ويُشاع أن المعالج الرائد القادم سيظهر لأول مرة على سلسلة Galaxy S26، وإن لم يكن في جميع المناطق.

