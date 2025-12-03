اخبار العالم

الولايات المتحدة تعلّق طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة

ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت الإدارة الأميركية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان، بحسب ما كشفت مذكرة رسمية صدرت الثلاثاء.
وأفادت المذكرة بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية للأشخاص القادمين من 12 دولة لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى.
وتشمل البلدان الـ19 أيضا فنزويلا وهايتي والصومال.
وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة".

