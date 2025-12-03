الشرطة المجتمعية بمحلية الدبة تسير قافلة دعم للنازحين بمركز العفاض

سيرت الشرطة المجتمعية بمحلية الدبة ظهر الثلاثاء، قافلة دعم للنازحين بمركز الإيواء بالعفاض وذلك تحت شعار (دعم وأمان) في إطار جهودها لتعزيز العمل الإنساني ودعم الفئات المتأثرة بالظروف الإقتصادية الناتجة من الحرب. وشملت القافلة عددا من المواد الضرورية التي تلبي الإحتياجات الأساسية للنازحين. وأكدت إدارة الشرطة المجتمعية أن هذه المبادرة تأتي بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للنازحين ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة. وكان في استقبال القافلة نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بالمحلية الذي أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في دعم الاستقرار. وتعزيز التكافل المجتمعي. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

