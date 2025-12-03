الإمارات توثق مسيرتها الإعلامية عبر جناحها في القمة الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك دولة الإمارات بجناح مميز ضمن فعاليات المركز الإعلامي المصاحب لأعمال القمة الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك في إطار حرص الدولة على إبراز دورها الإعلامي والحضاري وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ويقدم الجناح صورة شاملة للمشهد الإعلامي والثقافي في الدولة من خلال عرض مواد فيلمية ووثائقية لمراحل تطور الإعلام الإماراتي، وتبرز المحطات التاريخية التي مرت بها المؤسسات الإعلامية الوطنية منذ التأسيس وصولا إلى التطور التقني والرقمي الذي تشهده الدولة اليوم.

كما تسلط العروض المرئية الضوء على الدور الحيوي الذي اضطلع به الإعلام الإماراتي في مواكبة مسيرة التنمية والبناء.

ويقدم الجناح مجموعة قيمة من الكتب والمطبوعات المتخصصة التي تركز بشكل جوهري على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد دور الإعلام كجسر للتواصل الحضاري، وأداة فعالة لتوثيق الروابط التاريخية العميقة التي تجمع شعوب دول مجلس التعاون، بما يخدم تطلعات المنطقة نحو مزيد من التكامل والازدهار.