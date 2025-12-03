تكنولوجيا: Poco تكشف عن Poco C85 5G وتطلق حملة التشويق الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Poco هاتف Poco C85 4G في شهر سبتمبر الماضي، والآن اقترب موعد الإعلان الرسمي عن النسخة الداعمة لشبكات 5G.

وبدأت Poco بالفعل حملة التشويق للجهاز القادم، مؤكدة أنه سيُطرح للبيع عبر منصة Flipkart.

وأكدت التسريبات أن Poco C85 5G سيحمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. ولم تُكشف باقي المواصفات رسميًا حتى الآن، لكن الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيكون نسخة معاد تسميتها من Redmi 15C 5G.

وإذا صحت هذه المعلومات، فسيأتي Poco C85 5G بشاشة IPS LCD قياس 6.9 بوصة ودقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 810 نتس، ويعمل بمعالج Dimensity 6300، مع خيارات ذاكرة عشوائية بسعة 4/8 جيجابايت، وسعة تخزين 128/256 جيجابايت.

كما سيتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 33 واط.

