تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-12-2025

يحافظ سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسبه الأخيرة بمستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليتخلص بذلك من أي ضغوط سلبية محيطة به ليساعده ذلك في اختراق مستوى المقاومة المهم 93,000$، مستفيداً من اختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يجدد الزخم الإيجابي المحيط به.