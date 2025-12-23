بطولة فرنسا: إندريك معارا من ريال إلى ليون حتى نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - ليون : أعار ريال مدريد الإسباني مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون حتى نهاية الموسم بعد توصلهما إلى اتفاق في صفقة مدفوعة الأجر وذلك في ظل قلة مشاركات ابن الـ 19 عاما مع النادي الملكي، وفقا لما أفاد الثلاثاء النادي الفرنسي.

وفشل إندريك، وهو مهاجم أعسر يلعب غالبا في مركز رأس الحربة، في فرض نفسه في العاصمة مدريد، علما انه ارتدى قميص منتخب بلاده في 14 مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

سجل آخر هدف له مع "سيليساو" في حزيران/يونيو من العام الماضي، ولم يشارك سوى في مباراة دولية واحدة مع "راقصي السامبا" في عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة قبل قرابة ستة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، حيث يأمل إندريك في حجز مكانه في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي.

وانضم إندريك إلى ريال عام 2024 قادما من بالميراس، لكنه لم يشارك سوى في 11 دقيقة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي، ويأمل في استعادة مستواه مع ليون استعدادا لكأس العالم 2026.

ويعوّل البرازيلي على الفرصة التي ستتاح له للحصول على دقائق لعب خلال النصف الثاني من الموسم، في ظل حاجة الفريق الفرنسي لتعزيز فعاليته الهجومية.

وأوضح ليون أن قيمة الصفقة تصل إلى مليون يورو "كحد أقصى".

ومن المقرر أن يتواجد إندريك في ليون في 29 كانون الاول/ديسمبر للالتحاق بالتدريبات.

وكان إندريك قد وقّع أول عقد احترافي له في سن السادسة عشرة مع نادي بالميراس، حيث خاض 82 مباراة وسجل 21 هدفا، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي مرتين تواليا (2022 و2023)، قبل انتقاله إلى ريال عام 2024 بعد بلوغه سن الرشد.

وبلغت قيمة انتقاله إلى النادي الإسباني 47.5 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص.

سجّل إندريك سبعة أهداف في 40 مباراة مع ريال، لكن مشاركته هذا الموسم كانت محدودة تحت قيادة المدرب الجديد شابي ألونسو.

وقال ليون في بيان "إن ملفه الهجومي وتأثيره وتمركزه الحاسم وحيويته، تشكل عناصر مهمة لدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم، الذي يتسم بكثرة الأهداف الواجب تحقيقها".