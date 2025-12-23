شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية مروة كادي ترقص على أنغام أغنية والد زوجها الكابلي “زينة وعاجباني”

نشرت الناشطة, وصانعة المحتوى, وسيدة الأعمال السودانية, الشهيرة مروة كادي, مقطع فيديو عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “كادي”, في المقطع وهي تتفاعل في الرقص بحضور زوجها اليوتيوبر سعد الكابلي. https://www.facebook.com/share/r/17n51CVZwe/ رائدة الأعمال, المعروفة رقصت على أنغام أغنية والد زوجها الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي, “زينة وعاجباني”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

