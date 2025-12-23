شاهد بالفيديو.. “شيخ بدران” يحصل على “غزالة” هدية من أحد القادة الميادنيين بالدعم السريع ويتغزل فيها: (عيونها غليدة وسأطعمها بيتزا وبسكويت وباسطة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل المتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر ناشط الدعم السريع, “شيخ بدران”, وهو يتحدث وسط بعض أفراد مليشيا الدعم السريع, بينهم قائد ميداني. وقال “بدران”, أنه حصل على هدية عبارة عن “غزالة”, أهداها له القائد الميداني “عبيد”, القادم من الصحراء الكبرى حسبما ذكر. شيخ بدران, تغزل في “الغزالة”, التي حصل عليها وفي جمالها مؤكداً أن الشعراء عندما يريدون وصف إمراة جميلة يشبهونها بالغزالة, وتعهد ناشط الدعم السريع, بإحسان تربية “غزالته”, وإطعامها بالبيتزا والبسكويت والباسطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

