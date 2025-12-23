تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في يارون - بنت جبيل في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني فجر اليوم الإثنين، العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون - بنت جبيل، لافتًا إلى أنه قام بتفكيكه.

قال الجيش في بيان: "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون - بنت جبيل، وقامت بتفكيكه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.

المصدر : التلفزيون العربي