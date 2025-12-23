والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة

زار والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مقر وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الاتحادية إلى جانب مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية التي باشرت أعمالها من داخل ولاية الخرطوم وذلك تنفيذاً لموجهات الدولة الخاصة بعودة مؤسسات الحكومة الاتحادية إلى العاصمة.

وكان في استقبال الوالي وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الدكتور جراهام عبدالقادر والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس محمد طاهر عمر .

وجدد والي الخرطوم التزام الولاية بتقديم كافة أشكال التعاون والدعم مع الوزارة بما يسهم في استكمال وتهيئة بيئة العمل بالمقار الحكومية من خلال أعمال النظافة العامة وإكمال نواقص شبكتي الكهرباء والصرف الصحي بما يضمن استقرار العمل وتحسين الأداء المؤسسي.

وأشار الوالي إلى أن عودة المؤسسات الاتحادية للعاصمة تمثل خطوة مهمة في الحياة العامة وتعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية، مؤكداً حرص حكومة الولاية على إزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل الوزارات والمؤسسات الاتحادية.

وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ثمن جهود حكومة ولاية الخرطوم الكبير في تحسين الأوضاع وتوفير الخدمات ودعا المواطنين وكافة القطاعات بالعودة الي مناطقهم لمواصلة مسيرة الإعمار ودعم جهود حكومة الولاية لإزالة اثار الحرب من خلال التعاون المشترك الذي يسهم في تهيئة بيئة العمل ويدعم عودة الأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية بصورة طبيعية تدفع عجلة الإنتاج بالعاصمة .

سونا