شاهد الفيديو الذي أثار غضب الملايين داخل مواقع التواصل بالسودان.. طالب ثانوي يرقص أمام معلم كبير في السن داخل الفصل بطريقة مهينة على إنغام أغنية هابطة وغاضبون: (الأدب والتربية في ذمة الله)

أثار مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا السودانية, غضب الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي, بسبب سوء الأخلاق بداخله.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر طالب بالمرحلة الثانوية, بأحد المدارس داخل السودان, وهو يقوم بالاستخفاف, بمعلمه الكبير في السن.
حيث قام الطالب الذي تسبب في ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي, بالتوجه نحو معلمه الذي يقف أمام “السبورة”, رقص على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد طالب الجمهور بفصل الطالب ومنعه من الدراسة بأي مدرسة أخرى حتى يصبح عظة لغيره, كما جاءت التعليقات غاضبة على شاكلة: (الأدب والتربية في ذمة الله), (ربنا يرحم التعليم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
