تركيب جهاز حديث لعمليات الشبكية بمستشفى سنار للعيون

شهد مستشفى العيون بولاية سنار الثلاثاء تركيب جهاز حديث لعمليات الشبكية، تم تركيبه بواسطة مهندسي الشركة الموردة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في خدمات طب العيون بالولاية.
وأكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بسنار د. إبراهيم العوض أحمد أن الجهاز يعد من أحدث الإصدارات لعام 2024–2025م، وهو الأول من نوعه بالولاية، موضحاً أنه تم تدريب مهندس المستشفى والمُحضر والأخصائي على تشغيله.
وأضاف أن الجهاز سيسهم في تطوير مستوى عمليات العيون وإحداث طفرة حقيقية في الخدمة المقدمة للمرضى.
من جانبه، أوضح مدير عام مستشفى سنار للعيون د. ولاء الدين المعزل أن الجهاز يُستخدم في إجراء عمليات الشبكية بدقة عالية، كما يتيح تشخيص الحالات المعقدة بكفاءة وسرعة، مشيراً إلى أنه يتميز بتقنيات تضاهي ما هو متوفر في المراكز الطبية الحديثة.
بدوره، أكد مدير الهندسة الطبية بمستشفى سنار التعليمي أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة المتوفرة، لافتاً إلى أن فريق الهندسة وقف على كل مراحل تركيبه، وسيتم متابعة أدائه بصورة مستمرة لضمان أفضل مستويات التشغيل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
