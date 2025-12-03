إيران ترد على حظر أمريكا لها ضمن 19 دولة

جددت إيران التأكيد على حقها في «المعرفة النووية»، متمسكة بهذا الحق الذي أجازه القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، إن موقف بلاده بشأن الملف النووي واضح تماماً، مشيراً إلى أن أنشطة إيران النووية تقوم على حق معترف به بموجب القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي.الي ذلك، علقت إيران، أمسن، على قرار واشنطن الأسبوع الماضي، بمنع دخول مواطنيها ضمن 19 دولة إلى أراضيها، ووضع حاملي جنسيتها ضمن قائمة لحظر السفر.وأكد ، إسماعيل بقائي، أنه «يما يخص إيران، فإن واجبها هو الدفاع عن رعاياها».

واعتبر أن «هذا الإجراء يعكس وجها آخر لهيمنة النظرة العنصرية داخل منظومة الحكم الأمريكية، ويُظهر أن مواطني 20 دولة باتوا ورقة مقايضة في النزاعات السياسية الداخلية داخل أمريكا»، وفقا لوكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.

وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة «إكس» إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي «البطاقة الخضراء» من الدول المصنفة «مثيرة للقلق»، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل «غرين كارد» صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن «حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن السياسات المتهورة السابقة».وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع «دول العالم الثالث»، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.

وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا.

جريدة المدينة