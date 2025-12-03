"الوطني للأرصاد": احتمال سقوط أمطار خفيفة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، خاصة ليلاً وصباح الجمعة، ويصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35، والمد الثاني عند الساعة 01:33، والجزر الأول عند الساعة 18:56، والجزر الثاني عند الساعة 05:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:56، والمد الثاني عند الساعة 08:32، والجزر الأول عند الساعة 14:45، والجزر الثاني عند الساعة 03:29.