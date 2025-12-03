تكنولوجيا: IDC: شحنات الهواتف الذكية العالمية ترتفع 1.5% مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة iPhone 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية عالميًا إلى 1.25 مليار وحدة في عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بعام 2024، وفقًا لأحدث تقرير لشركة International Data Corporation (IDC). وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو مدفوع بالنجاح المستمر لسلسلة iPhone 17 من شركة Apple.

تتوقع IDC أن تبيع أبل أكثر من 247 مليون وحدة من سلسلة iPhone 17 خلال 2025، مدفوعة بعوامل طلب إيجابية مثل تعزيز المبيعات خلال فترة العطلات، بالإضافة إلى تزايد الطلب في الأسواق الناشئة والصين.

ووفقًا لبيانات مبيعات الصين الشهرية من IDC، ساعد الطلب الكبير على iPhone 17 في الحفاظ على المركز الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي. كما ساهم الطلب الأفضل من المتوقع على iPhone 17 في تفوق نظام iOS على Android وHarmonyOS من حيث النمو السنوي.

علاوة على ذلك، ساعد الأداء القوي من أبل على تعديل توقعاتها لشحنات الهواتف الذكية في الصين لعام 2025 من انخفاض بنسبة 1% إلى نمو بنسبة 3%. ولم يقتصر هذا النجاح على الصين، بل أظهرت البيانات أداءً مشابهًا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ تتوقع IDC انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 1% في 2026، نتيجة لارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة، ما يُتوقع أن يرفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية إلى 465 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر الشائعات حول تأجيل إطلاق iPhone 18 الأساسي من خريف 2026 إلى أوائل 2027 سلبًا على توقعات السوق لعام 2026، ما يؤدي إلى انخفاض شحنات الهواتف بنسبة 1%.

المصدر